Воронежская пенсионерка перевела более 170 тысяч рублей мошеннику

Воронеж, 4 января. Пожилая женщина из Воронежа стала жертвой мошенников: она лишилась 173 тысяч рублей.

Женщина разместила в сети Интернет объявление о сдаче квартиры в аренду. Ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ему подходит данный вариант, и он готов перевести несколько тысяч рублей в качестве задатка за квартиру. Женщина сообщила реквизиты банковской карты, спустя время вновь позвонил «будущий» арендатор и сообщил, что у него не получилось совершить перевод.

Он предложил женщине перевести всю сумму за год и подключить мобильный банк, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. Пенсионерка согласилась и пошла к банкомату. Мужчина стал по телефону информировать о каждом шаге, пенсионерка, следовавшая инструкции, таким образом, перевела неизвестному 173 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция напоминает гражданам: будьте бдительными и не сообщайте всю информацию о своих банковских картах.