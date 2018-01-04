Автобус насмерть сбил 55-летнюю женщину-пешехода в Воронеже

Воронеж, 4 января. Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и пешехода случилось в Воронеже вечером 3 января: погибла 55-летняя местная жительница.

Автобус ЛИАЗ двигался по Ленинскому проспекту со стороны улицы Брусилова в направлении улицы Димитрова. Водитель, управлявший транспортным средством, проехал на «красный» сигнал светофора и сбил женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Женщина получила травмы различной степени тяжести и скончалась до приезда врачей скорой помощи. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.