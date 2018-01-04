Воронежский Герой Советского Союза трагически погиб в ДТП

Воронеж, 4 января. Герой Советского Союза, ветеран афганской войны, боевой летчик Николай Малышев трагически погиб в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воронежа.

И.о. главы Воронежа Вадим Кстенин и председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев принесли свои соболезнования семье и близким погибшего.

«Его активная общественная работа по защите интересов ветеранов, патриотическому воспитанию молодежи заслужила признание и уважение воронежцев», — сообщает пресс-служба администрации города.

Николаю Малышеву было 68 лет. Он окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, академические курсы подготовки политсостава.