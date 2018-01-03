38 ветхих домов снесут в Воронеже

Воронеж, 3 января. Власти Воронежа приняли решение о расширении территории застройки ветхого квартала в Левобережном районе в Воронеже.

Соответствующее постановление было подписано 27 декабря, оно опубликовано на сайте мэрии Воронежа. Ранее квартал предполагаемой застройки был ограничен улицами Димитрова – Витебская – Калачеевская. На данный момент: Димитрова – Обручева – Уточкина – Клинская и Димитрова – Витебская – Чаплыгина – Калачеевская.

Площадь застройки составит около 9,5 гектаров. К настоящему моменту принято решение 41 ветхое строение.

Напомним, смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки произошло в Воронеже, водитель скончался на месте.