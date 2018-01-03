Водитель иномарки скончался в ДТП в Воронеже

Воронеж, 3 января. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки произошло в Воронеже, водитель скончался на месте.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, автомобильную аварию зафиксировали во вторник, 2 января, около 15:25 часов дня в Железнодорожном районе областного центра. Иномарка Ford Fusion под управлением 59-летнего водителя вылетела с проезжей части во время движения по переулку Богдана Хмельницкого и врезалась в препятствие.

Мужчина, находившийся за рулем легковушки, получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП.

Напомним, четыре ребенка и шестеро взрослых погибли в жуткой автокатастрофе в Ханты-Мансийском автономном округе.