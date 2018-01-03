Мужчина на угнанном авто попал в ДТП в Воронежской области

Воронеж, 3 января. Житель Воронежской области угнал автомобиль и попал на нем в дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, ранее судимый 32-летний мужчина угнал иномарку у 37-летнего жителя Борисоглебска, чтобы добраться в гости в соседнее село, и попал в аварию: машина улетела в кювет, а водитель скрылся с места ДТП. Потерпевший написал соответствующее заявление в органы охраны правопорядка.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».