Жителей Воронежа приглашают на бесплатный показ авторских мультфильмов

Воронеж, 3 января. Традиционный показ авторской анимации пройдет сегодня в книжном клубе «Петровский» в Воронеже.

По информации региональных новостных источников, местным жителям и гостям города в среду, 3 января, в 15:00 часов дня книжном клубе «Петровский» состоится показ анимационных мультфильмов, среди которых «Котмос» Екатерины Милославской, «Сказка про Ёлочку» Марии Муат и «Снежинка» Натальи Чернышевой, снятые на студии «Пчела».

Желающие смогут попасть на показ бесплатно. Отмечается, что мультфильмы, связанные с темой Нового года, создавались в течение последних семи лет на российских студиях.