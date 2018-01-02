Мужчина напал с ножом на полицейских во время задержания в Воронеже

Воронеж, 2 января. Два полицейских в Воронеже получили ножевые ранения во время задержания предполагаемого преступника.

Инцидент произошел в понедельник, 1 января, около 12:00 часов дня на улице Санаторий имени Горького. Сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в совершении преступления. В пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ отмечают:

«Двое полицейских задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в совершении преступления в Центральном районе Воронежа. Но он затеял потасовку и ударил ножом одного сотрудника полиции в предплечье, второго — в область виска».

Сотрудникам полиции понадобилась помощь врачей, пострадавших доставили в медицинское учреждение. Поиски злоумышленника продолжаются. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителей власти во время исполнения ими должностных обязанностей», санкции по которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.