Водитель ВАЗа погиб в ДТП с участием двух легковушек в Воронежской области

Воронеж, 1 января. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей случилось на пятом километре трассы Острогожск — Кривая Поляна в Воронежской области около девяти часов вечера 31 декабря.

Водитель отечественного автомобиля ВАЗ-2108 получил травмы и скончался на месте происшествия, водитель другой машины — «Лады Приоры» — получил телесные повреждение и был доставлен в медицинское учреждение. Погибшим оказался 26-летний житель Острогожского района, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель, управлявший ВАЗом, нарушил правила расположения автомобилей и допустил столкновения с другим отечественным транспортным средством. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.