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Пожар в жилом доме унес жизни двух человек в Воронеже
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    Пожар в жилом доме унес жизни двух человек в Воронеже

    17:44  1 Января 2018  /обновлено: 17:44  01 Января 2018
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    Пожар в жилом доме унес жизни двух человек в Воронеже

    Воронеж, 1 января. Пожар произошел в жилом доме на улице Старых Большевиков в Воронеже днем 1 января. Как стало известно, есть погибшие и пострадавшие.

    Возгорание произошло в квартире на первом этаже здания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области. Огонь уничтожил вещи в помещении на площади 13 квадратных метров.

    «В результате пожара погибли два человека, пять пострадали, среди них ребенок», — сообщает «ТАСС» со ссылкой на экстренные службы.

    На месте происшествия работали 11 огнеборцев, для ликвидации пожара было задействовано четыре единицы техники. Отмечается, что были эвакуированы десять человек. На данный момент специалисты выясняют, что могло стать причиной пожара в доме. 

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #воронеж #погибшие #пострадавшие
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