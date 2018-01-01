Воронеж, 1 января. Житель Воронежской области выиграл квартиру в лотерею, об этом стало известно в понедельник, 1 января.

В эфире одной из телевизионных программ проходила лотерея, в которой разыгрывалось 50 квартир. Одним из обладателей недвижимости стал житель Воронежской области, сообщают новостные источники региональных СМИ. На данный момент, информации о том, кто именно выиграл квартиру, нет, известен лишь номер билета победителя.

Напомним, несколько жителей Воронежской области стали счастливчиками, выиграв в лотерею. Жительница Воронежской области выиграла 506 миллионов рублей, об этом было объявлено в эфире одной из программ в начале ноября прошлого года. Обладательницей загородного дома стала студентка из Воронежской области, которая выиграла в лотерею в декабре 2017 года.