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Теплая погода ожидается в Воронеже в первую неделю нового года
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    Теплая погода ожидается в Воронеже в первую неделю нового года

    15:57  1 Января 2018  /обновлено: 15:57  01 Января 2018
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    Теплая погода ожидается в Воронеже в первую неделю нового года

    Воронеж, 1 января. Теплая погода ожидается в Воронеже в первую неделю нового года. В городе будет плюсовая температура и ночью, и днем.

    Днем в городе на протяжении недели температура будет держаться от одного до четырех тепла, ночью от нуля до плюс двух. Стоит отметить, что столбик термометра покажет ниже нуля лишь однажды: в ночное время суток в пятницу, 5 января. В эту ночь будет до -1, информирует Росгидромет. На протяжении недели будут небольшие осадки — дождь и снег, без осадков будет лишь 2 января.

    МЧС по региону предупреждает, что 2 января на территории Воронежской области будут туман и гололед. Повышается вероятность возникновения аварий на дорогах, а также могут возникнуть проблемы в работе аэропорта.

    Напомним, что сегодня, 1 января, вечером обещают до двух градусов тепла и без осадков. По состоянию на три часа дня в городе наблюдается дымка.

    Автор: Дарья Смолина
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    #погода #воронеж
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