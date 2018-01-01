Воронеж, 1 января. Теплая погода ожидается в Воронеже в первую неделю нового года. В городе будет плюсовая температура и ночью, и днем.

Днем в городе на протяжении недели температура будет держаться от одного до четырех тепла, ночью от нуля до плюс двух. Стоит отметить, что столбик термометра покажет ниже нуля лишь однажды: в ночное время суток в пятницу, 5 января. В эту ночь будет до -1, информирует Росгидромет. На протяжении недели будут небольшие осадки — дождь и снег, без осадков будет лишь 2 января.

МЧС по региону предупреждает, что 2 января на территории Воронежской области будут туман и гололед. Повышается вероятность возникновения аварий на дорогах, а также могут возникнуть проблемы в работе аэропорта.

Напомним, что сегодня, 1 января, вечером обещают до двух градусов тепла и без осадков. По состоянию на три часа дня в городе наблюдается дымка.