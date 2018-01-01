Спасатели тушили горящий отель в Воронеже в новогоднюю ночь

Воронеж, 1 января. Пожар произошел в отеле, который расположен на улице Моисеева в Воронеже, после двух часов ночи 1 января. На место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения МЧС.

Получив информацию, пожарные незамедлительно отправились по указанному адресу в составе девяти человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области. Как оказалось, возгорание произошло в мансардном помещении отеля. Пламя повредило кровлю на площади десяти квадратных метров. По информации МЧС при пожаре в отеле никто не пострадал.

На месте происшествия работали сотрудники пожарно-спасательного подразделения, а также дознаватель отдела надзорной деятельности. На данный момент выясняют, что стало причиной пожара в отеле.