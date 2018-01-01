ВАЗ опрокинулся на улице в Воронеже за полтора часа до Нового года

Воронеж, 1 января. Автомобиль ВАЗ-2106 опрокинулся на улице в Ленинском районе Воронежа вечером в воскресенье, 31 декабря. На место происшествия выехали спасатели.

Информация о том, что произошло опрокидывание автомобиля на улице Матросова, поступила на пульт дежурного в 22.26 31 декабря. Четыре спасателя незамедлительно выехали на место происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области. Водитель отечественного автомобиля не справился с управлением, и произошло опрокидывание легковушки.

По данным МЧС есть пострадавший, информация о его состоянии на данный момент отсутствует. Для ликвидации дорожного происшествия привлекли одну единицу техники.

Сотрудники МЧС напоминают о том, что необходимо соблюдать правила дорожного движения и что здоровье и жизни других людей зависят от вас.