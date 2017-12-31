Иномарка сгорела в Воронеже, есть пострадавший

Воронеж, 31 декабря. Автомобиль марки Volkswagen загорелся в Левобережном районе Воронежа днем 31 декабря. По информации регионального МЧС есть пострадавший.

Сообщение о том, что загорелся автомобиль на улице МОПРа, поступило в 13.17 на пульт дежурного, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области. На место происшествия выехали шесть огнеборцев, для ликвидации пожара они задействовали две единицы техники. Пожар был полностью ликвидирован в 13.40.

На данный момент сотрудники пожарно-спасательного подразделения устанавливают причины возгорания. Отмечается, что огонь повредил гараж, иномарка сгорела. Информация о состоянии пострадавшего отсутствует.