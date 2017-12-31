Табун лошадей разгуливал на улицах Воронежа

Воронеж, 31 декабря. Жители Воронежа встретили лошадей на улицах города. Как оказалось, табун сбежал от хозяина, который несколько дней употреблял алкоголь.

По словам очевидцев, лошадей было около десяти, их можно было увидеть на улицах Антонова-Овсеенко и Шукшина. Животные, которые были худощавые и неухоженные, гуляют уже второй день, сообщает «РИА Воронеж». Как стало известно, лошади принадлежат индивидуальному предпринимателю. О случившемся сообщили в правоохранительные органы.

Напомним, по улицам микрорайона Врангеля в Находке Приморского края разгуливает лошадь. По словам очевидцев, ходит по улице одна и без хозяина, предположительно голодная.