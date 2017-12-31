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Украина
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Общество
Главную новогоднюю елку Воронежа откроют 31 декабря
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    Главную новогоднюю елку Воронежа откроют 31 декабря

    14:18  31 Декабря 2017  /обновлено: 14:18  31 Декабря 2017
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    Главную новогоднюю елку Воронежа откроют 31 декабря

    Воронеж, 31 декабря. Главную елку Воронежа откроют 31 декабря, торжественное мероприятие начнется на площади Ленина в четыре часа дня.

    На сайте администрации Воронежа опубликована программа мероприятий, которая будет посвящена уходящему Году экологии. Жители и гости города смогут посмотреть красоты Воронежской области на большом экране на площади Ленина с 16.00 до 16.30. После чего будет показан мультфильм «Котенок с улицы Лизюкова» от «Vizart Animation». Сказочное представление, в котором торжественно зажгут новогоднюю елку, пройдет с пяти до шести часов вечера.

    Горожан ждут танцевальное шоу «Old-school-dance», танцевально-развлекательная программа «Новогоднее караоке-попурри». Лазерное шоу «Круг Зодиака» планируют провести с 19.10 до 19.25, а в восемь часов вечера стартует меппинг 3D «Воронеж новогодний».

    Автор: Дарья Смолина
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    #воронеж #новый год #елка
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