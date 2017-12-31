Пенсионерка погибла под колесами ВАЗа в Воронежской области

Воронеж, 31 декабря. Дорожно-транспортное происшествия со смертельным исходом случилось на автодороге в Воронежской области: водитель ВАЗ-21074 насмерть сбил 66-летнюю женщину.

Автомобилист сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу слева направо по ходу движения машины. Она получила телесные повреждения и скончалась до приезда машины скорой помощи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель отечественного автомобиля, которому 60 лет, ехал со стороны села Нижняя Ведуга в сторону поселка Латная. Дорожно-транспортное происшествие произошло на втором километре автодороги Латная — Нижняя Ведуга около 07.30 в субботу, 30 декабря.

По данным ГУ МВД России по Воронежской области, за сутки было зарегистрировано 142 ДТП за сутки. Отмечается, что восемь человек пострадали и один погиб.