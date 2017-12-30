Несколько торговых центров эвакуировали в Воронеже

Воронеж, 30 декабря. В Воронеже эвакуировали сразу несколько торговых центров. Об этом сообщил источник городского управления по делам ГО и ЧС.

Уточняется, что речь идет о торговых центрах «Московский проспект», «Галерея Чижова», «Арена», «Максимир», «Армада» и «Град». Некоторые СМИ сообщают также об эвакуации сотрудников и посетителей торгового центра «Атмосфера».

«Сообщения поступали, проводится проверка», цитирует РИА Новости представителя главного управления МВД по региону.

Накануне сообщалось об эвакуации торгового центра «Галерея» в Санкт-Петербурге.