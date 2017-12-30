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Несколько торговых центров эвакуировали в Воронеже
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    Несколько торговых центров эвакуировали в Воронеже

    22:53  30 Декабря 2017  /обновлено: 22:53  30 Декабря 2017
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    Несколько торговых центров эвакуировали в Воронеже

    Воронеж, 30 декабря. В Воронеже эвакуировали сразу несколько торговых центров. Об этом сообщил источник городского управления по делам ГО и ЧС.

    Уточняется, что речь идет о торговых центрах «Московский проспект», «Галерея Чижова», «Арена», «Максимир», «Армада» и «Град». Некоторые СМИ сообщают также об эвакуации сотрудников и посетителей торгового центра «Атмосфера».

    «Сообщения поступали, проводится проверка», цитирует РИА Новости представителя главного управления МВД по региону.

    Накануне сообщалось об эвакуации торгового центра «Галерея» в Санкт-Петербурге.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #мчс #воронеж #эвакуация #торговый центр
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