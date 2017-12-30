Карантин по бешенству ввели в Воронеже

Воронеж, 30 декабря. Власти области объявили карантин по бешенству животных в Левобережном районе Воронежа и в шести селах.

Соответствующая информация появилась в указе губернатора, который был подписан в четверг, 28 декабря. В соответствии с документом, очагом инфекции признаны индивидуальное подворье, расположенное на улице Тавровская № 94, и ветеринарную клинику на улице Ломоносова № 2а.

Отмечается, что карантин по бешенству будет действовать до 28 февраля и охватывать улицы Парусная, Тавровская, Петровская, Якорная, Доковая, Корабельная, пер. Колыбельный, Петра Великого, а также территории дома №2 по улице Ломоносова. На это время запрещаются проведение выставок животных, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы карантинной зоны.