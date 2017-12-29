Движение по участку улицы Бахметьева в Воронеже запретят почти на месяц

Воронеж, 29 декабря. Движение транспорта по участку улицы Бахметьева в Воронеже запретят на месяц в связи с установкой башенного крана и строительными работами.

Как сообщают в пресс-службе мэрии областного центра, в период с 8:00 часов утра 10 января до 8 февраля будет закрыт проезд по участку улицы Бахметьева от Ворошилова до Депутатской. Ограничения связаны с проведением строительных работ, которыми займется ООО«Энергия», и установкой башенного крана.

Напомним о смертельной аварии: дорожно-транспортное происшествие случилось вчера вечером в Воронеже: иномарка насмерть сбила пожилую пенсионерку.