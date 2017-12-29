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Общество
Движение по участку улицы Бахметьева в Воронеже запретят почти на месяц
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    Движение по участку улицы Бахметьева в Воронеже запретят почти на месяц

    18:39  29 Декабря 2017  /обновлено: 18:40  29 Декабря 2017
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    Движение по участку улицы Бахметьева в Воронеже запретят почти на месяц

    Воронеж, 29 декабря. Движение транспорта по участку улицы Бахметьева в Воронеже запретят на месяц в связи с установкой башенного крана и строительными работами.

    Как сообщают в пресс-службе мэрии областного центра, в период с 8:00 часов утра 10 января до 8 февраля будет закрыт проезд по участку улицы Бахметьева от Ворошилова до Депутатской. Ограничения связаны с проведением строительных работ, которыми займется ООО«Энергия», и установкой башенного крана.

    Напомним о смертельной аварии: дорожно-транспортное происшествие случилось вчера вечером в Воронеже: иномарка насмерть сбила пожилую пенсионерку.

    Автор: Ксения Пудовкина
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