Сборная Марокко выбрала Воронеж базой для тренировок на ЧМ-2018

Воронеж, 29 декабря. Футбольная команда из Марокко будет базироваться на ЧМ-2018 в Воронеже.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте championat.com, сборная Марокко будет базироваться на Чемпионате мира по футболу в 2018 году в Воронеже.

Однако на данный момент неизвестно, на каком стадионе, «Чайка» или «Локомотив», будет проводить тренировки сборная. Но отмечается, что широкое обсуждение в африканской прессе получил вопрос соседства базы с атомной станцией Нововоронежской АЭС. Также известно, что Португалия, Аргентина, Бельгия, Франция будут тренироваться в Подмосковье, а Бразилия и Польша — в Сочи.