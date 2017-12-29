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Сборная Марокко выбрала Воронеж базой для тренировок на ЧМ-2018
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    Сборная Марокко выбрала Воронеж базой для тренировок на ЧМ-2018

    14:50  29 Декабря 2017  /обновлено: 14:52  29 Декабря 2017
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    Сборная Марокко выбрала Воронеж базой для тренировок на ЧМ-2018

    Воронеж, 29 декабря. Футбольная команда из Марокко будет базироваться на ЧМ-2018 в Воронеже.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте championat.com, сборная Марокко будет базироваться на Чемпионате мира по футболу в 2018 году в Воронеже.

    Однако на данный момент неизвестно, на каком стадионе, «Чайка» или «Локомотив», будет проводить тренировки сборная. Но отмечается, что широкое обсуждение в африканской прессе получил вопрос соседства базы с атомной станцией Нововоронежской АЭС. Также известно, что Португалия, Аргентина, Бельгия, Франция будут тренироваться в Подмосковье, а Бразилия и Польша — в Сочи. 

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #воронеж #чм-2018
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