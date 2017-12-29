Пенсионерка скончалась под колесами иномарки в Воронеже

Воронеж, 29 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вчера вечером в Воронеже: иномарка насмерть сбила пожилую пенсионерку.

Происшествие случилось в четверг, 28 декабря, около шести часов вечера на улице Калининградской на левом берегу города, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Автомобиль Renault Laguna под управлением 26-летнего водителя сбила 75-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть вне видимости пешеходного перехода в неустановленном месте.

Женщина получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП, после чего будет вынесено решение процессуального характера.