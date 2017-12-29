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Автомобилисты Воронежа выстроили новогоднюю композицию из машин
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    Автомобилисты Воронежа выстроили новогоднюю композицию из машин

    14:17  29 Декабря 2017  /обновлено: 14:17  29 Декабря 2017
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    Автомобилисты Воронежа выстроили новогоднюю композицию из машин

    Воронеж, 29 декабря. Автомобилисты поздравили жителей Воронежа с наступающим Новым годом традиционным флешмобом.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на соответствующие видео и фото в социальных сетях города, на парковке, расположенной у крупного торгового центра «Град», машины выстроились в снежинку и надпись «С Новым годом». В традиционном флешмобе участвовали 152 транспортных средства.

    Машины стояли со светящимися фарами. Отметим, что участники группы в «ВКонтакте» «Местоположение ДПС Воронеж» проводят подобные флешмобы в крупные праздники. Праздничные композиции были выстроены ко Дню защитника Отечества, к 8 марта и Дню города.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #воронеж
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