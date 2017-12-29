Автомобилисты Воронежа выстроили новогоднюю композицию из машин

Воронеж, 29 декабря. Автомобилисты поздравили жителей Воронежа с наступающим Новым годом традиционным флешмобом.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на соответствующие видео и фото в социальных сетях города, на парковке, расположенной у крупного торгового центра «Град», машины выстроились в снежинку и надпись «С Новым годом». В традиционном флешмобе участвовали 152 транспортных средства.

Машины стояли со светящимися фарами. Отметим, что участники группы в «ВКонтакте» «Местоположение ДПС Воронеж» проводят подобные флешмобы в крупные праздники. Праздничные композиции были выстроены ко Дню защитника Отечества, к 8 марта и Дню города.