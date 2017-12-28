Новый гендиректор назначен в воронежском «Буране»

Воронеж, 28 декабря. Должность генерального директора воронежского хоккейного клуба «Буран» займет Евгений Филимонов.

Информация о том, что Артем Тройнин покинул пост гендиректора, появилась на сайте клуба «Буран» в четверг, 28 декабря. Соответствующее решение было принято федерацией хоккея Воронежской области, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, Артем Тронин занимал должность генерального директора воронежского «Бурана» с августа текущего года. До этого он работал в федерации хоккея Воронежской области.

Хоккейный клуб «Буран» выступает в Высшей хоккейной лиге и на данный момент занимает 25 место в турнирной таблицы. Команда сыграла 37 игр, в четырех из которых одержала победу, в ее активе 29 очков.