Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
ФАН публикует эксклюзивное видео обмена пленными ДНР и Украины
Общество
Проезд в электричках подорожает с 1 января в Воронежской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Проезд в электричках подорожает с 1 января в Воронежской области

    20:33  27 Декабря 2017  /обновлено: 20:33  27 Декабря 2017
    166

    Проезд в электричках подорожает с 1 января в Воронежской области

    Воронеж, 27 декабря. Стало известно, что в Воронежской области стоимость проезда в электричках возрастет с 1 января 2018 года.

    Соответствующую информацию опубликовала пригородная пассажирская компания «Черноземье» на официальном сайте во вторник, 26 декабря. Согласно приказу по регулированию тарифов, стоимость проезда за каждые десять километров составит 21 рубль, до этого цена составляла 20,6 рублей.

    Изменения стоимости проезда коснутся и других регионов, а именно Курской, Тамбовской и Липецкой областей. Согласно постановлению, жители Курской области за одну десятикилометровую зону будут платить 19,8 рублей. Жители Тамбовской и Липецкой областей 18,9 рублей и 18,6 рублей соответственно согласно приказам.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #электричка #проезд #воронежская область
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        21:26   27 Декабря 2017
        2959
        Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских офицеров в Донбасс

        Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских офицеров в Донбасс

        21:11   27 Декабря 2017
        1177
        Вернувшийся из украинского плена боец ДНР: Меня пытал лично Мосийчук

        Вернувшийся из украинского плена боец ДНР: Меня пытал лично Мосийчук

        20:48   27 Декабря 2017
        1208
        В СК рассказали о СВУ, взорвавшемся в Петербурге

        В СК рассказали о СВУ, взорвавшемся в Петербурге

        20:40   27 Декабря 2017
        865