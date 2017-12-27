Проезд в электричках подорожает с 1 января в Воронежской области

Воронеж, 27 декабря. Стало известно, что в Воронежской области стоимость проезда в электричках возрастет с 1 января 2018 года.

Соответствующую информацию опубликовала пригородная пассажирская компания «Черноземье» на официальном сайте во вторник, 26 декабря. Согласно приказу по регулированию тарифов, стоимость проезда за каждые десять километров составит 21 рубль, до этого цена составляла 20,6 рублей.

Изменения стоимости проезда коснутся и других регионов, а именно Курской, Тамбовской и Липецкой областей. Согласно постановлению, жители Курской области за одну десятикилометровую зону будут платить 19,8 рублей. Жители Тамбовской и Липецкой областей 18,9 рублей и 18,6 рублей соответственно согласно приказам.