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Воронежцы собирают подписи за возвращение Гордеева на пост губернатора
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    Воронежцы собирают подписи за возвращение Гордеева на пост губернатора

    18:21  27 Декабря 2017  /обновлено: 18:21  27 Декабря 2017
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    Воронежцы собирают подписи за возвращение Гордеева на пост губернатора

    Воронеж, 27 декабря. Жительница Воронежа создала петицию на сайте Change.org, она просит вернуть Алексея Гордеева на пост губернатора Воронежской области.

    Данную петицию она направила президенту России Владимиру Путину и бывшему губернатору Воронежской области Алексею Гордееву. Женщина перечисляет заслуги экс-губернатора: открытие театров в новых зданиях, парков и скверов, создание перинатального центра, музея Гото Предестинацию и другие.

    «Алексей Гордеев — единственный губернатор, который работал на улучшение города и области», — пишет жительница Воронежа.

    Женщина акцентирует внимание на то, что вырос уровень экономики и сельского хозяйства. Она обращается ко всем с просьбой не быть равнодушными и подписать петицию.

    Напомним, Алексей Гордеев был губернатором Воронежской области с марта 2009 по 25 декабря 2017 год. На данный момент он занимает пост полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе. 

    Автор: Дарья Смолина
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    #воронеж #петиция #воронежская область #алексей гордеев
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