Движение транспорта изменится в Воронеже в новогодние праздники

Воронеж, 27 декабря. Администрация Воронежа сообщает, что в новогодние праздники будет изменена схема движения общественного транспорта.

Изменится движение автобусов и троллейбусов с трех часов дня 31 декабря до шести утра 1 января, сообщает пресс-служба администрации Воронежа. Кроме этого в период со 2 по 7 января с полудня до 18.30 будет изменено движение по маршрутам номеров 1кс, 3, 5, 20, 20м, 25а, 33к, 37, 39, 50, 52, 70а, 70м, 88, 88а, 93, 104 и 23к, 49, 49а, 105, 125.

В целях обеспечения безопасности будет запрещена парковка с шести утра 31 декабря до шести утра 1 января. Кроме этого будет закрыто движение по площади Ленина от дома №58 на проспекте Революции, вдоль Кольцовского сквере со стороны Воронежского государственного театра оперы до пересечения улицы Платонова и со стороны Воронежской областной библиотеки имени И.С. Никитина от улиц Платонова до Плехановской, а также по улице Плехановской от дома №15 на площади Ленина до улицы Пушкинской. Закрыто будет с трех часов дня 31 декабря и до окончания мероприятий 1 января.

С 2 по 7 января с семи утра до 18.30 будет запрещена парковка, кроме этого в этот же период с 12 утра и до окончания праздника будет перекрыто движение по площади Ленина со стороны Воронежской областной библиотеки имени И.С. Никитина от улиц Платонова до Плехановской.