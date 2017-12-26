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Воспитательницу детского сада в Воронеже подозревают в избиении детей
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    Воспитательницу детского сада в Воронеже подозревают в избиении детей

    19:12  26 Декабря 2017  /обновлено: 19:12  26 Декабря 2017
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    Воспитательницу детского сада в Воронеже подозревают в избиении детей

    Воронеж, 26 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении воспитательницы детского сада Воронежа по обвинению в жестоком обращении с детьми.

    Как сообщает пресс-служба прокураты, жительница Железнодорожного района обратилась в органы охраны правопорядка с заявлением на воспитательницу детского сада, которая бьет детей, ставит их в угол и регулярно оставляет без полдника. В надзорном ведомстве отмечают:

    «В ходе проверки установлено, что воспитатель детского сада… неоднократно применяла физическое наказание и оскорбления в отношении детей как метод воздействия на них, причиняла телесные повреждения одному из детей».

    В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним». Ей грозит до трех лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #воронеж #детский сад
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