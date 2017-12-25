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Общество
Мост на улице 9 Января в Воронеже откроют в конце недели
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    Мост на улице 9 Января в Воронеже откроют в конце недели

    19:23  25 Декабря 2017  /обновлено: 19:24  25 Декабря 2017
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    Мост на улице 9 Января в Воронеже откроют в конце недели

    Воронеж, 25 декабря. Движение автомобильного транспорта по путепроводам на улице 9 Января в Воронеже восстановят в конце текущей недели.

    Как сообщает  пресс-служба мэрии областного центра, автомобильное движение по обоим путепроводам на улице 9 Января планируют восстановить в пятницу, 29 декабря. В настоящий момент к финалу подходят работы реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц 9 Января — Антонова-Овсеенко — Героев-Сибиряков. Отмечается, что путепроводы были признаны аварийными, в мае и июне снесены. В мэрии рассказали:

    «Из-за погодных условий на путепроводах уложили только нижний слой асфальтобетона. Верхний слой дорожного покрытия на инженерных сооружениях планируют устроить весной, когда наступят положительные температуры».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #воронеж #мост
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