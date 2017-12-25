Мост на улице 9 Января в Воронеже откроют в конце недели

Воронеж, 25 декабря. Движение автомобильного транспорта по путепроводам на улице 9 Января в Воронеже восстановят в конце текущей недели.

Как сообщает пресс-служба мэрии областного центра, автомобильное движение по обоим путепроводам на улице 9 Января планируют восстановить в пятницу, 29 декабря. В настоящий момент к финалу подходят работы реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц 9 Января — Антонова-Овсеенко — Героев-Сибиряков. Отмечается, что путепроводы были признаны аварийными, в мае и июне снесены. В мэрии рассказали: