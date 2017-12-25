Спасатели вытащили двух человек из искореженной легковушки в Воронеже

Воронеж, 25 декабря. Дорожно-транспортное происшествие в субботу вечером левом берегу Воронежа: столкнулись ЗИЛ и ВАЗ, два человека госпитализированы.

Авария произошла в субботу, 23 декабря, около семи часов вечера на улице Просторной, сообщают региональные новостные источники со ссылкой на сообщение от местной службы спасения. Автомашина ЗИЛ протаранила отечественную легковушку. Спасатели помогли выбраться из искореженного автомобиля ВАЗ 50-летнему водителю и его 51-летней пассажирке. Пострадавший доставили в больницу.

В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельной аварии, после чего будет вынесено решение процессуального характера.