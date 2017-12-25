Пожар на складе мототехники в Воронеже охватил 1000 квадратных метров

Воронеж, 25 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня днем в Воронеже: загорелся складе мототехники.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, пожар зафиксирован в понедельник, 25 декабря, днем на металлическом складе по хранению мототехники, расположенного на улице Латненская Советском районе. По последним данным от региональных новостных источников, пламя охватило территорию площадью 1000 квадратных метров.

В настоящий момент пожарно-спасательный отряд продолжает ликвидацию возгорания. Тушение пожара, которому присвоена повышенная сложность, происходит и с земли, и с пожарных автолестниц.