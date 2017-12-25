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Пожар на складе мототехники в Воронеже охватил 1000 квадратных метров
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    Пожар на складе мототехники в Воронеже охватил 1000 квадратных метров

    15:19  25 Декабря 2017  /обновлено: 15:20  25 Декабря 2017
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    Пожар на складе мототехники в Воронеже охватил 1000 квадратных метров

    Воронеж, 25 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня днем в Воронеже: загорелся складе мототехники.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, пожар зафиксирован в понедельник, 25 декабря, днем на металлическом складе по хранению мототехники, расположенного на улице Латненская Советском районе. По последним данным от региональных новостных источников, пламя охватило территорию площадью 1000 квадратных метров.

    В настоящий момент пожарно-спасательный отряд продолжает ликвидацию возгорания. Тушение пожара, которому присвоена повышенная сложность, происходит и с земли, и с пожарных автолестниц.

    Автор: Ксения Пудовкина
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