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Бездомный во время ограбления избил пенсионера в доме в Воронежской области
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    Бездомный во время ограбления избил пенсионера в доме в Воронежской области

    17:40  24 Декабря 2017  /обновлено: 17:40  24 Декабря 2017
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    Бездомный во время ограбления избил пенсионера в доме в Воронежской области

    Воронеж, 24 декабря. Бездомный 37-летний житель совершил разбойное нападение на 85-летнего жителя села Березки Воронежской области. Мужчина ворвался в дом к пенсионеру и избил его стеклянной пепельницей.

    Пожилой мужчина спал, как вдруг его стал будить неизвестный мужчина, который непонятно каким образом попал в дом. Злоумышленник стал требовать деньги, однако пенсионер сказал, что их нет, и, разозлившись, бездомный стал избивать его, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. После чего нападавший скрылся, пенсионер получил несколько ударов по голове и заметил, что в комнате горит матрац.

    Соседи пришли на помощь пенсионеру и помогли потушить возгорание, а пожилого человека доставили в медицинское учреждение. На данный момент бездомный заключен под стражу, возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

    Автор: Дарья Смолина
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    #пенсионер #разбой #бездомный #воронежская область
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