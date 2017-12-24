Бездомный во время ограбления избил пенсионера в доме в Воронежской области

Воронеж, 24 декабря. Бездомный 37-летний житель совершил разбойное нападение на 85-летнего жителя села Березки Воронежской области. Мужчина ворвался в дом к пенсионеру и избил его стеклянной пепельницей.

Пожилой мужчина спал, как вдруг его стал будить неизвестный мужчина, который непонятно каким образом попал в дом. Злоумышленник стал требовать деньги, однако пенсионер сказал, что их нет, и, разозлившись, бездомный стал избивать его, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. После чего нападавший скрылся, пенсионер получил несколько ударов по голове и заметил, что в комнате горит матрац.

Соседи пришли на помощь пенсионеру и помогли потушить возгорание, а пожилого человека доставили в медицинское учреждение. На данный момент бездомный заключен под стражу, возбуждено уголовное дело по статье «разбой».