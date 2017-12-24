Три человека пострадали при пожаре в доме в Воронеже

Воронеж, 24 декабря. Двое взрослых и ребенок пострадали при пожаре в доме, расположенном на улице Скрибиса в Воронеже. Сообщение о пожаре поступило в шесть утра в воскресенье, 24 декабря.

На место происшествия сразу же выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения в составе 11 человек, для тушения огня огнеборцы использовали восемь единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области. Пламя уничтожило пять комнат, кроме это обрушилась крыша здания. На данный момент устанавливается причина возгорания.

Пожилые мужчина и женщина, а также десятилетний мальчик были доставлены в медицинское учреждение с отравлением продуктами горения, сообщает «Мое! Online». У пенсионера порезана спина, ранения он получил, когда пытался выйти из горящего дома через окно.