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Три человека пострадали при пожаре в доме в Воронеже
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    Три человека пострадали при пожаре в доме в Воронеже

    15:08  24 Декабря 2017  /обновлено: 15:08  24 Декабря 2017
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    Три человека пострадали при пожаре в доме в Воронеже

    Воронеж, 24 декабря. Двое взрослых и ребенок пострадали при пожаре в доме, расположенном на улице Скрибиса в Воронеже. Сообщение о пожаре поступило в шесть утра в воскресенье, 24 декабря.

    На место происшествия сразу же выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения в составе 11 человек, для тушения огня огнеборцы использовали восемь единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области. Пламя уничтожило пять комнат, кроме это обрушилась крыша здания. На данный момент устанавливается причина возгорания.

    Пожилые мужчина и женщина, а также десятилетний мальчик были доставлены в медицинское учреждение с отравлением продуктами горения, сообщает «Мое! Online». У пенсионера порезана спина, ранения он получил, когда пытался выйти из горящего дома через окно.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #воронеж #пострадавшие
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