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Общество
МЧС предупредило о сильном снегопаде и ветре в Воронежской области
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    МЧС предупредило о сильном снегопаде и ветре в Воронежской области

    14:58  24 Декабря 2017  /обновлено: 14:59  24 Декабря 2017
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    МЧС предупредило о сильном снегопаде и ветре в Воронежской области

    Воронеж, 24 декабря. На территории Воронежской области и Воронежа ожидается сильный снегопад, скорость ветра может достигать до 20 метров в секунду.

    Сотрудники МЧС предупреждают жителей и гостей региона о неблагоприятных погодных условиях, которые будут на территории Воронежской области с трех часов дня 24 декабря до шести утра понедельника, 25 декабря. Рекомендуется находиться в здании и ограничить выход на улицу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области. Стоит укрепить конструкции, которые смогут травмировать людей.

    При нахождении на улице нельзя находиться рядом с линиями электропередач и подходить к оборвавшимся проводам. Вам следует спрятаться в здании или в подземных переходах.

    Автор: Дарья Смолина
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    #погода #воронеж #воронежская область
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