Студентов-наркодилеров задержали в Воронеже

Воронеж, 23 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух студентов колледжа в Воронеже. Молодые люди подозреваются в сбыте синтетических наркотиков.

Студенты сбывали наркотики на территории Ленинского, Центрального и Железнодорожного районов Воронежа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. Молодые люди использовали программы-месенджеры, чтобы общаться со своими поставщиками. Полицейские нашли 12 свертков наркотиков из закладок, 15 нашли при личном досмотре, кроме этого было обнаружено три свертка на съемной квартире, где проживали молодые люди.

На данный момент студенты заключены под стражу, возбуждено уголовное дело по статье «незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Молодые люди дали признательные показания.