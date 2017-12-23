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Спорт
ХК «Буран» выиграл в Челябинске по буллитам
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    ХК «Буран» выиграл в Челябинске по буллитам

    19:05  23 Декабря 2017  /обновлено: 19:05  23 Декабря 2017
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    ХК «Буран» выиграл в Челябинске по буллитам

    Воронеж, 23 декабря. Воронежский хоккейный клуб «Буран» выиграл по буллитам у «Челмета» из Челябинска в матче Высшей хоккейной лиги. Встреча проходила на стадионе «Юность» в Челябинске в субботу, 23 декабря.

    Открыли счет в матче хозяева льда, шайбу забросил Иван Безруков на второй минуте. Тем не менее, по окончанию первого периода встречи счет был уже 3:2 в пользу гостей. Забросив по четыре шайбы в каждые ворота в двух периодах, третья двадцатиминутка не смогла определить победителя матча, все решила серия буллитов. Победную шайбу забросил в ворота «Челмета» Антон Злобин.

    «Ребят настраивали перед матчем, что будет серьёзная игра. «Челмет» так просто очки дома не отдает», — приводит пресс-служба «Бурана» слова главного тренера клуба Сергея Воронова.

    Автор: Дарья Смолина
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    #воронеж #челябинск #вхл #хк буран #хк челмет
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