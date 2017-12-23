Водитель грузовика насмерть сбил мужчину в Воронежской области

Воронеж, 23 декабря. Водитель автомобиля Renault Premium насмерть сбил пешехода на 225 километре трассы Павловск – Белгород. Происшествие случилось в Ольховатском районе Воронежской области ночью в субботу, 23 декабря.

Водитель грузовика — житель Тульской области — превысил скорость и сбил пешехода, личность которого на данный момент неизвестна, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. Мужчина, которому на вид лет 40-45, скончался от полученных травм на месте дорожно-транспортного происшествия. По факту случившегося проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Стало известно, что в Воронежской области было зарегистрировано 144 дорожно-транспортных происшествий 22 декабря, из них в Воронеже — 92, на федеральных дорогах — 15 и в районах региона 37. В авариях погибли два человека и 11 получили травмы разной степени тяжести.