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Воронежский институт лишили аккредитации по трем программам
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    Воронежский институт лишили аккредитации по трем программам

    13:22  23 Декабря 2017  /обновлено: 13:22  23 Декабря 2017
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    Воронежский институт лишили аккредитации по трем программам

    Воронеж, 23 декабря. Воронежский институт экономики и социального управления не получил государственную аккредитацию по трем направлениям. Институту отказали в лицензии по магистерской программе «Экономика и управление» и по двум программа аспирантуры: «Экономика и управление» и «Политические науки и регионоведение».

    Воронежский институт экономики и социального управления получил государственную аккредитацию по другим программам, сообщает пресс-служба Рособрнадзора. ВУЗ получил аккредитацию по пяти направлениям: одно направление среднего профессионального образования, три программы бакалавриата и одна магистратуры. Институт аккредитовали по программам «Экономика и управление» среднего профессионального образования и бакалавриата, «Психологические науки» бакалавриата, а также «Политические науки и регионоведение» бакалавриата и магистратуры.

    Напомним, что ранее Рособрнадзор лишил аккредитации другой Воронежский университет по двум направлениям.

    Автор: Дарья Смолина
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    #воронеж #вуз #аккредитация
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