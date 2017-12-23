Воронежский институт лишили аккредитации по трем программам

Воронеж, 23 декабря. Воронежский институт экономики и социального управления не получил государственную аккредитацию по трем направлениям. Институту отказали в лицензии по магистерской программе «Экономика и управление» и по двум программа аспирантуры: «Экономика и управление» и «Политические науки и регионоведение».

Воронежский институт экономики и социального управления получил государственную аккредитацию по другим программам, сообщает пресс-служба Рособрнадзора. ВУЗ получил аккредитацию по пяти направлениям: одно направление среднего профессионального образования, три программы бакалавриата и одна магистратуры. Институт аккредитовали по программам «Экономика и управление» среднего профессионального образования и бакалавриата, «Психологические науки» бакалавриата, а также «Политические науки и регионоведение» бакалавриата и магистратуры.

Напомним, что ранее Рособрнадзор лишил аккредитации другой Воронежский университет по двум направлениям.