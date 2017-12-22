Инвесторы планируют вложить не менее 25 млрд рублей в строительство ТЭЦ-1 в Воронеже

Воронеж, 22 декабря. Воронежскую ТЭЦ-1 введут в эксплуатацию в 2018 году.

Как сообщают региональные новостные источники, к настоящему моменту завершен монтаж четырех газотурбинных установок на площадке парогазовой установки Воронежской ТЭЦ-1, мощность которой составляет 223 МВт. Об этом рассказал генеральный директор ПАО «Квадра» Семен Сазонов на встрече с губернатором региона Алексеем Гордеевым, которая прошла в пятницу, 22 декабря.

Планируется, что ТЭЦ будет введена в эксплуатацию к концу 2018 года. В соответствии с информацией от губернатора, инвестиции составили17 миллиардов рублей, в свою очередь, надо добавить 8 миллиардов.