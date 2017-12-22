Пьяный парень до смерти забил сотрудника бани в Воронежской области

Воронеж, 22 декабря. СК продолжает разбираться в обстоятельствах убийства сотрудника бани в Воронежской области.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, инцидент произошел 18 декабря в бане на улице Максима Горького в селе Никоново Верхнехавского района: пьяный 24-летний местный житель напал на 50-летнего работника за то, что тот начал предъявлять претензии по поводу распития спиртных напитков компанией молодых людей.

Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Обвиняемый полностью признал свою вину. В настоящее время следствие продолжает расследование и выясняет обстоятельства случившегося.