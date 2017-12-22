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Происшествия
Микроавтобус полностью сгорел в Воронеже
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    Микроавтобус полностью сгорел в Воронеже

    16:39  22 Декабря 2017  /обновлено: 16:39  22 Декабря 2017
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    Микроавтобус полностью сгорел в Воронеже

    Воронеж, 22 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня утром в Воронеже: загорелся микроавтобус.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Воронежской области, пожар в микроавтобусе зафиксирован в пятницу, 22 декабря, на улице Березовая Роща около восьми часов утра.

    На место чрезвычайного происшествия незамедлительно выехали четыре огнеборца. Огонь удалось ликвидировать около 8.28 часов утра, однако спасти микроавтобус не удалось, машину полностью сгорела. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пожар #воронеж
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