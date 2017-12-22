Микроавтобус полностью сгорел в Воронеже

Воронеж, 22 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня утром в Воронеже: загорелся микроавтобус.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Воронежской области, пожар в микроавтобусе зафиксирован в пятницу, 22 декабря, на улице Березовая Роща около восьми часов утра.

На место чрезвычайного происшествия незамедлительно выехали четыре огнеборца. Огонь удалось ликвидировать около 8.28 часов утра, однако спасти микроавтобус не удалось, машину полностью сгорела. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара.