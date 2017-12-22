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Происшествия
Пассажирский автобус насмерть сбил пенсионерку в Воронеже
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    Пассажирский автобус насмерть сбил пенсионерку в Воронеже

    12:20  22 Декабря 2017  /обновлено: 12:20  22 Декабря 2017
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    Пассажирский автобус насмерть сбил пенсионерку в Воронеже

    Воронеж, 22 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса случилось вчера утром в Воронеже: женщина попала под колеса машины.

    Как сообщают региональные новостные источники», трагический инцидент произошел в четверг, 21 декабря, около  11.50 часов утра на улице Минской: 72-летняя женщина переходила проезжую часть и попала под колеса «ПАЗа», за рулем которого находился 47-летний водитель. Пенсионерка скончалась в приемном отделении.

    В настоящее время сотрудники охраны правопорядка выясняют обстоятельств смертельного ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #воронеж #пешеход
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