Пассажирский автобус насмерть сбил пенсионерку в Воронеже

Воронеж, 22 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса случилось вчера утром в Воронеже: женщина попала под колеса машины.

Как сообщают региональные новостные источники», трагический инцидент произошел в четверг, 21 декабря, около 11.50 часов утра на улице Минской: 72-летняя женщина переходила проезжую часть и попала под колеса «ПАЗа», за рулем которого находился 47-летний водитель. Пенсионерка скончалась в приемном отделении.

В настоящее время сотрудники охраны правопорядка выясняют обстоятельств смертельного ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.