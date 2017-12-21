Движение по центральным улицам Воронежа перекроют из-за парада Дедов Морозов

Воронеж, 21 декабря. Парковку у здания театра драмы имени Кольцова и проезд по центральным улицам Воронежа запретят из-за праздничных мероприятий.

По информации пресс-службы администрации областного центра, парковку у здания театра драмы имени Кольцова будет запрещена во вторник, 26 декабря, в период с 7:00 до 18:00 часов вечера из-за проведения праздничных мероприятий.

Также отмечается, что движение автомобильного транспорта будет ограничено по площади Ленина и по улице Плехановской в субботу, 23 декабря, в период с 8:00 до 13:00 часов дня ввиду проведения парада Дедов Морозов. Кроме этого, в течение двух дней будет перекрыто движение по железнодорожному переезду у домов №19 и 23/1 на улице Новосибирской.