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Движение по центральным улицам Воронежа перекроют из-за парада Дедов Морозов
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    Движение по центральным улицам Воронежа перекроют из-за парада Дедов Морозов

    19:54  21 Декабря 2017  /обновлено: 19:54  21 Декабря 2017
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    Движение по центральным улицам Воронежа перекроют из-за парада Дедов Морозов

    Воронеж, 21 декабря. Парковку у здания театра драмы имени Кольцова и проезд по центральным улицам Воронежа запретят из-за праздничных мероприятий.

    По информации пресс-службы администрации областного центра, парковку у здания театра драмы имени Кольцова будет запрещена во вторник, 26 декабря, в период с 7:00 до 18:00 часов вечера из-за проведения праздничных мероприятий.

    Также отмечается, что движение автомобильного транспорта будет ограничено по площади Ленина и по улице Плехановской в субботу, 23 декабря, в период с 8:00 до 13:00 часов дня ввиду проведения парада Дедов Морозов. Кроме этого, в течение двух дней будет перекрыто движение по железнодорожному переезду у домов №19 и 23/1 на улице Новосибирской. 

    Автор: Ксения Пудовкина
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