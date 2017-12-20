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Подросток застрял на дереве в веревочном городке в Воронеже
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    Подросток застрял на дереве в веревочном городке в Воронеже

    18:37  20 Декабря 2017  /обновлено: 18:38  20 Декабря 2017
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    Подросток застрял на дереве в веревочном городке в Воронеже

    Воронеж, 20 декабря. Четырнадцатилетний ребенок решил пройти веревочный парк и забрался на дерево, в результате чего застрял и не смог самостоятельно слезть. Сообщение о случившемся в Центральном парке культуры и отдыха в Воронеже поступило на пульт дежурного утром в среду, 20 декабря.

    Веревочный парк в зимнее время не работает, однако этот факт не помешал подростку попробовать пройти трассу. Несовершеннолетний залез на дерево, а спуститься вниз уже не смог, сообщает «АиФ».  На место чрезвычайного происшествия выехали спасатели, которые с помощью специального снаряжения вытащили застрявшего ребенка.

    Напомним, что девятнадцатилетний житель Воронежа, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напоролся нижней челюстью на пик забора.

    Автор: Дарья Смолина
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    #воронеж #подросток #веревочный парк
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