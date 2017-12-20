Подросток застрял на дереве в веревочном городке в Воронеже

Воронеж, 20 декабря. Четырнадцатилетний ребенок решил пройти веревочный парк и забрался на дерево, в результате чего застрял и не смог самостоятельно слезть. Сообщение о случившемся в Центральном парке культуры и отдыха в Воронеже поступило на пульт дежурного утром в среду, 20 декабря.

Веревочный парк в зимнее время не работает, однако этот факт не помешал подростку попробовать пройти трассу. Несовершеннолетний залез на дерево, а спуститься вниз уже не смог, сообщает «АиФ». На место чрезвычайного происшествия выехали спасатели, которые с помощью специального снаряжения вытащили застрявшего ребенка.

Напомним, что девятнадцатилетний житель Воронежа, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напоролся нижней челюстью на пик забора.