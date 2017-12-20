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Житель Воронежа повторил трюк Ван Дамма: сел на шпагат между двумя машинами
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    Житель Воронежа повторил трюк Ван Дамма: сел на шпагат между двумя машинами

    12:41  20 Декабря 2017  /обновлено: 12:41  20 Декабря 2017
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    Житель Воронежа повторил трюк Ван Дамма: сел на шпагат между двумя машинами

    Воронеж, 20 декабря. Житель Воронежа повторил легендарный трюк американского актера Жан-Клода Ван Дамма: сел на шпагат между двумя автомобилями.

    Видео с трюком появилось на просторах сети Интернет, сообщает «Блокнот Воронеж» со ссылкой на страницу «Воронежа» в социальной сети. Молодой человек сел на шпагат между двумя автомобилями, которые двигались с небольшой скоростью. По видеоролику видно, что трюк был снят на парковке у Центрального парка культуры и отдыха Воронежа.

    Пользователи социальной сети провели параллель: воронежцам местный житель напомнил Жан-Клода Ван Дамма, который сел на шпагат между двумя фурами. Напомним, американский актер снялся в рекламном ролике Volvo, в котором сел на шпагат между фурами.

    Автор: Дарья Смолина
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    #воронеж #трюк
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