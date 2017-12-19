Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Воронежской области увеличилась почти на 3%

Воронеж, 19 декабря. Согласно данным Роспотребнадзора по Воронежской области за неделю — с 11 по 17 декабря — в медицинские учреждения обратились 9515 человек с гриппом или ОРВИ, на прошлой неделе количество больных было меньше на 2,9 процента, то есть 9246 человек.

Отмечается, что в основном болеют дети — 67,1 процента. На неделе — с 11 по 17 декабря — 6388 детей, а на неделе — с 4 по 10 декабря — 6023, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Воронежской области. Отмечается, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышает эпидемический порог.

Специалисты отмечают, необходимо соблюдать меры профилактики, чтобы снизить риск заражения гриппом. Стоит укреплять иммунитет, выбирать одежду в соответствии с погодными условиями, ограничить посещения мест, где много людей, а также соблюдать правила личной гигиены. При общении с больным человеком необходимо носить защитную маску.