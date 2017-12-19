Жителей Воронежа ждут более 300 новогодних мероприятий

Воронеж, 19 декабря. Администрация Воронежа сообщила, какие мероприятия, посвященные празднованию Нового года и Рождества, пройдут в городе. Согласно плану, который был опубликован на сайте администрации Воронежа, жителей и гостей города ждут более трехсот мероприятий.

Парад Дедов Морозов — одно из масштабных мероприятий — пройдет в полдень в субботу, 23 декабря. Главные герои Нового года пройдут от театра Филармонии до площади Ленина. Главную городскую новогоднюю елку, которая расположена на площади Ленина, откроют в 16.30 воскресенье, 31 декабря, сообщает пресс-служба администрации Воронежа.

Со 2 по 7 января 2018 года на площади Ленина будут проходить культурно-массовые рождественские мероприятия, начало праздников запланировано на 14.30. Рождественское богослужение пройдет в городских храмах в ночь с 6 на 7 января.

Жители и гости города смогут принять участие в соревнованиях по настольному теннису, мини-футболу, спортивных мероприятиях, кроме этого пройдут театрализованные представления, новогодние утренники и другие мероприятия.