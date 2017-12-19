Воронеж, 19 декабря. Житель Воронежской области выиграл загородный дом в лотерею, об этом стало известно во время эфира программы «Столото представляет. У нас выигрывают» в воскресенье, 17 декабря.

В лотерею разыгрывали семь загородных домов, и один из них получит житель Воронежской области. На данный момент информации о том, кто стал счастливчиком, отсутствует, сообщают региональные СМИ. Кроме этого неизвестно, знает ли сам победитель о своем выигрыше.

Ранее сообщалось, что жительница Воронежской области и ее дочь сорвали джекпот в ноябре этого года, они выиграли 506 миллионов рублей в лотерею «Русское лото». Пожилая женщина планирует отремонтировать дом, помочь детям, кроме этого, победительница хочет отдать часть выигрыша на благотворительность.