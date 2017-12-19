Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пассажир напал на таксиста с ножом и угнал автомобиль в Орске
Общество
Житель Воронежской области выиграл загородный дом в лотерею
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Житель Воронежской области выиграл загородный дом в лотерею

    10:12  19 Декабря 2017  /обновлено: 10:12  19 Декабря 2017
    415

    Житель Воронежской области выиграл загородный дом в лотерею

    Воронеж, 19 декабря. Житель Воронежской области выиграл загородный дом в лотерею, об этом стало известно во время эфира программы «Столото представляет. У нас выигрывают» в воскресенье, 17 декабря.

    В лотерею разыгрывали семь загородных домов, и один из них получит житель Воронежской области. На данный момент информации о том, кто стал счастливчиком, отсутствует, сообщают региональные СМИ. Кроме этого неизвестно, знает ли сам победитель о своем выигрыше.

    Ранее сообщалось, что жительница Воронежской области и ее дочь сорвали джекпот в ноябре этого года, они выиграли 506 миллионов рублей в лотерею «Русское лото». Пожилая женщина планирует отремонтировать дом, помочь детям, кроме этого, победительница хочет отдать часть выигрыша на благотворительность. 

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #воронеж #лотерея #воронежская область
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть