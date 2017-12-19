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Жительница Воронежа нашла в гипермаркете копченый сыр с плесенью
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    Жительница Воронежа нашла в гипермаркете копченый сыр с плесенью

    9:49  19 Декабря 2017  /обновлено: 9:50  19 Декабря 2017
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    Жительница Воронежа нашла в гипермаркете копченый сыр с плесенью

    Воронеж, 19 декабря. Жительница Воронежа нашла в одном из гипермаркетов города испорченный продукт: копченый сыр оказался с плесенью.

    Женщина сфотографировала копченный сыр с плесенью и поделилась находкой с горожанами, опубликовав фотографию продукта в сообществе «Настоящий Воронеж» в социальной сети «ВКонтакте». Отметим, что копченый продукт продавался с уценкой: до этого стоимость сыра составляла 129 рублей, после чего — 99 рублей. 

    «Кушайте, люди, не обляпайтесь», — сообщается на странице в социальной сети «ВКонтакте».

    Жители Воронежа оставили свои комментарии под фотографией продукта: «русский дорблю», «деликатес», «модный сыр с плесенью», «плесень в этом сыре самый безопасный ингредиент».

    Автор: Дарья Смолина
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    #воронеж #продукты
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