Жительница Воронежа нашла в гипермаркете копченый сыр с плесенью

Воронеж, 19 декабря. Жительница Воронежа нашла в одном из гипермаркетов города испорченный продукт: копченый сыр оказался с плесенью.

Женщина сфотографировала копченный сыр с плесенью и поделилась находкой с горожанами, опубликовав фотографию продукта в сообществе «Настоящий Воронеж» в социальной сети «ВКонтакте». Отметим, что копченый продукт продавался с уценкой: до этого стоимость сыра составляла 129 рублей, после чего — 99 рублей.

«Кушайте, люди, не обляпайтесь», — сообщается на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Жители Воронежа оставили свои комментарии под фотографией продукта: «русский дорблю», «деликатес», «модный сыр с плесенью», «плесень в этом сыре самый безопасный ингредиент».